 MİLLİ MAÇ ÖNCESİ YAKIŞMADI! – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    MİLLİ MAÇ ÖNCESİ YAKIŞMADI!

    MİLLİ MAÇ ÖNCESİ YAKIŞMADI!

    Milli formayla 100. maçına çıkan 'a İzlanda maçı öncesi plaket verildiği sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

    Milli futbolcu 'a, Türkiye ile İzlanda arasında oynanacak müsabaka öncesinde 100. milli maçı dolayısıyla plaket takdim edildi.

    A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 9. maçında, İzlanda ile saat 21.45'de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maç İspanya'nın Barcelona takımında mücadele eden milli futbolcu Arda Turan için özel bir anlam da taşıyor. Yıldız futbolcu, İzlanda müsabakasında 100. maçına çıkacak. Müsabaka öncesinde Arda Turan, plaketini Milli Takımlar Başkan Vekili Ali Dürüst'ün elinden aldı. Yıldız futbolcuya, tribünleri dolduran taraftarlar da alkışlarla destek verirken bazı taraftarlar da ıslıkladı.

    19 yaşında ilk maç

    Arda Turan, ay-yıldızlı formayı ilk olarak Galatasaray'da forma giydiği dönemde 16 Ağustos 2006 yılında Lüksemburg ile deplasmanda oynanan özel maçta sırtına geçirdi. Turan, ilk 11'de forma giydiği dönemde 19 yaşındaydı. Başarılı futbolcu, geride kalan 99 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırırdı. Arda Turan, ilk golünü de 25 Mayıs 2008 yılında Uruguay ile oynanan özel müsabakada kaydetti.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:39
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