MİLLİ MAÇ ÖNCESİ YAKIŞMADI!
Milli formayla 100. maçına çıkan Arda Turan'a İzlanda maçı öncesi plaket verildiği sırada tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 9. maçında, İzlanda ile saat 21.45'de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maç İspanya'nın Barcelona takımında mücadele eden milli futbolcu Arda Turan için özel bir anlam da taşıyor. Yıldız futbolcu, İzlanda müsabakasında 100. maçına çıkacak. Müsabaka öncesinde Arda Turan, plaketini Milli Takımlar Başkan Vekili Ali Dürüst'ün elinden aldı. Yıldız futbolcuya, tribünleri dolduran taraftarlar da alkışlarla destek verirken bazı taraftarlar da ıslıkladı.
19 yaşında ilk maç
Arda Turan, ay-yıldızlı formayı ilk olarak Galatasaray'da forma giydiği dönemde 16 Ağustos 2006 yılında Lüksemburg ile deplasmanda oynanan özel maçta sırtına geçirdi. Turan, ilk 11'de forma giydiği dönemde 19 yaşındaydı. Başarılı futbolcu, geride kalan 99 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırırdı. Arda Turan, ilk golünü de 25 Mayıs 2008 yılında Uruguay ile oynanan özel müsabakada kaydetti.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:39
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
egeli beşiktaslı arkadaslar sizin taraftarlığınızı takdir ederim ama dünyada bir etkiniz yok kabul edin hatta liste yayınlandı fener vardı listede
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ emre bolun akrabası mısın ? haberin yoksa söylüyeyim caner gökhan lens beşiktaşta söylüyrum gidip fenerumda arama diye roben nerede ? vasıf!
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TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Toplam 2
Yorum
Bk sen neye takıldın tosun, mevzu bambaşka yaptığı şey bir sosyal hizmet bir vefa kısaca renklilerin anlayamacağı konular
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