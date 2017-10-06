 İZLANDA'DAN DAHA İYİYİZ – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    İZLANDA'DAN DAHA İYİYİZ

    İZLANDA'DAN DAHA İYİYİZ

    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea , İzlanda maçı öncesi dün bir basın toplantısı düzenledi.

    Rumen hocanın öne çıkan sözleri şöyle: "İzlanda uzun süredir birlikte oynayan, birbirlerini tanıyan bir takım. Ancak bizim oyuncularımız daha kaliteli ve teknik. Hırvatistan'a karşı bunu gösterdik. İzlanda karşısında da tekrarlayacağız. Ekibime büyük güvenim büyük. Kariyerinde çok fazla böyle maç oynamış isimlerden kuruluyuz. İzlanda'dan çok daha güçlü olduğumuzu göstereceğiz. Aldığım bir maçlık cezayı hak etmedim. Mağlubiyetimize neden olan bir hakeme hak verilmesi doğru değil."
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:04
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