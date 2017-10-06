FATİH TERİM'İ ARAR OLDUK
Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası serüveni tam bir hayal kırıklığı oldu!.. Teknik direktör Fatih Terim'le başladığımız yola Lucescu'yla devam ettik fakat Ruman teknik adam Terim'den daha kötü bir performans sergiledi...
FATİH TERİM SADECE 1 MAÇI KAYBETMİŞTİ
Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavga sonrası görevden alınan Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası I Grubu'nda çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
3 MAÇTA 2 YENİLGİ!
Göreve gelir gelmez ilk iş olarak A Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan'a davet gönderen Lucescu ise Ukrayna'ya kaybederken, Hırvatistan maçından galibiyetle ayrıldı... Rumen teknik adam son olarak İzlanda maçını da kaybederek 3 maçta 2 yenlig aldı.
ARDA TURAN İNADI BİTİRDİ
Milli Takım'ın bu duruma gelmesinde Arda Turan'ın performansının da büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Barcelona'da forma şansı bulamadığından fizik olarak yetersiz olması, özel hayatıyla gündeme gelmesi ve kaprisleriyle her zaman milli takıma zarar verecek hareketlerde bulunması ve Lucescu'nun bunları görmeyerek inatla ona forma şansı vermesi... Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında Türkiye'nin görevden alınan Fatih Terim'i arar duruma geldiğini söylemek yanlış olmaz...
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:46
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
egeli beşiktaslı arkadaslar sizin taraftarlığınızı takdir ederim ama dünyada bir etkiniz yok kabul edin hatta liste yayınlandı fener vardı listede
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ emre bolun akrabası mısın ? haberin yoksa söylüyeyim caner gökhan lens beşiktaşta söylüyrum gidip fenerumda arama diye roben nerede ? vasıf!
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TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Toplam 2
Yorum
Bk sen neye takıldın tosun, mevzu bambaşka yaptığı şey bir sosyal hizmet bir vefa kısaca renklilerin anlayamacağı konular
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