ESKİŞEHİR'DE FESTİVAL HAVASI
Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak olan Türkiye-İzlanda 2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçına saatler kala taraftarlar stat etrafında toplanmaya başladı.
Taraftarlar maç öncesinde çeşitli etkinlikler ile eğlendi. Ücretsiz olarak taraftarlara dondurma ikramı yapıldı. Buna ek olarak açılan stantlarda taraftarlara ücretsiz sakal tıraşından kahve ikramına kadar birçok olanak sunuldu.
Maç öncesi etkinliklerde eğlenen taraftarlar yapılan organizasyonlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, sponsorlara teşekkür ettiler.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:16
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GALATASARAY'IN MAÇI İPTAL OLDU
Toplam 2
Yorum
huseyn GS 2-1 FB
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DİLMEN GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERDİ
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY ARDANIN OLDUĞU TAKIMIN KAZANACAĞINDAN EMİNMİSİN BOŞUNA UMUTLANMA FİNALLERE GİDEMEYECEĞİZ RIDVAN NE YAP ET ARDAYI FENERE TRANSFER ET BİZ NO
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Aykut Kocaman: Böyle gitmeyecek
Toplam 17
Yorum
z4554 tempoya yakıtı olan hoca gerekir. Aykut, 'donuk' ve 'cool'. Kendi çapında güneş, supernova patlamaları maçta yapabilecek ateşli ekip işi.
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