ESKİŞEHİR'DE FESTİVAL HAVASI

Maça saatler kala stadyum etrafında toplanan taraftarlar maç saatini beklemeye başladı.Taraftarlar maç öncesinde çeşitli etkinlikler ile eğlendi. Ücretsiz olarak taraftarlara dondurma ikramı yapıldı. Buna ek olarak açılan stantlarda taraftarlara ücretsiz sakal tıraşından kahve ikramına kadar birçok olanak sunuldu.Maç öncesi etkinliklerde eğlenen taraftarlar yapılan organizasyonlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, sponsorlara teşekkür ettiler.