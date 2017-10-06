 ESKİŞEHİR'DE FESTİVAL HAVASI – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    ESKİŞEHİR'DE FESTİVAL HAVASI

    ESKİŞEHİR'DE FESTİVAL HAVASI

    Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak olan Türkiye-İzlanda 2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçına saatler kala taraftarlar stat etrafında toplanmaya başladı.

    Maça saatler kala stadyum etrafında toplanan taraftarlar maç saatini beklemeye başladı.

    Taraftarlar maç öncesinde çeşitli etkinlikler ile eğlendi. Ücretsiz olarak taraftarlara dondurma ikramı yapıldı. Buna ek olarak açılan stantlarda taraftarlara ücretsiz sakal tıraşından kahve ikramına kadar birçok olanak sunuldu.

    Maç öncesi etkinliklerde eğlenen taraftarlar yapılan organizasyonlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, sponsorlara teşekkür ettiler.




    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:16
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