İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:



"Defolup gidin"

Türkiye'de Yıldrım Demirören, Lucescu, hep beraber Arda'yı da alsınlar gitsinler. Bunu çok eski söylüyorum yeni değil. Bu maç için söylemiyorum. Çünkü artık buraya geldi. Federasyonun neresini tutsan felaket. Hakem işlerini tutuyorsun felaket, disiplin felaket. Tahkim felaket. Nereye baksan felaket. Milli Takım felaket. Arda ana avrat küfür ediyor. Küfür ettiği yer futbol federasyonu makamı. Teknik direktör seçiyorsun gidiyor, Arda'yı yalıyor çağrıyor. Al yaladığın Arda'yı oynat. Başına çal Lucescu, futbol federasyonu! Ayıptır ya. İşe siyaset falan da sokmayın. Siyasete sokuyorlar ve kullanıyorlar. Bu zavallılığı yapmayın. Yoksunuz gidin abi, defolun gidin!



"O adamın oynamaması lazım"

Teknik direktör olsam Arda'nın basın toplantısını akşam izlerim suratına bakarım gözlerine bu adamdan fayda gelmez derim. Arda'nın konuşmasını seyrettim suratına baktım, gözlerine baktım o adamın oynamaması lazım. Oynarsa fayda sağlamaz. Ben oynarsam fayda sağlamam diyor o gözler.

"Lucescu federasyonu çıldırtmış"

Lucescu oğlunu getirtmek için futbol federasyonunu çıldırtmış. Federasyon da oğlunu istememiş. İnşallah çeviririz maçı. Ben kadroyu gördüm bu kadro çok tuhaf. Futbolda can çıkmadan bir şey diyemezsiniz.

"Bu maça roman yazacağım"

"Dünya Kupası'na gitsek finali alsak ben isyan edeceğim. Bir şeyleri doğru yapmamız lazım. Böyle gidemeyiz. Böyle gitmeye devam edersek bir yere varamayız. Bunu yapan kim futbol federasyonu başkanı, futbol federasyonu yönetim kurulu. Bu kadar basit. Ben karar vermiyorum onlar veriyor. Böyle bir olay yapılır mı ya. Hocam şu maç bitsin roman yazılır. İnşallah yazmam. Gönlüm yazmamaktan yana. Ama bu maç böyle biterse baya bir roman yazacağım size ben. Kusura bakmayın. Roman da da baya değişik isimler olacak.