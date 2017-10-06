DİLMEN'DEN MAÇ SONU YORUMU

Rıdvan Dilmen , İzlanda karşısında 3-0 kaybettiğimi müsabakayı değerlendirdi.İşte Dilmen'in maç sonu yorumları:

Rıdvan Dilmen'in ilk yarı yorumu:



Mutlaka ikinci yarı hamle olacaktır. Oynanan oyuna göre 2-0 çok kötü değil. Pozisyonumuz yok, onların ceza sahasında 5-6 tane vuramadıkları topları var. Ukrayna maçında da çok kötü oynamıştık ama Hırvatistan karşısında çok ofansif çıkarak kazanmıştık.

Kanatsız oynayan bir milli takım var. Cenk kanatta başladı sonra Burak'la pişti oldu. Arda da içe kaydı. 2. yarı çift forvetle çıkacaksan kanatların da olmalı. Bırak 3-0 yenilirsen yenil ama bir hamle yap.