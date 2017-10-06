DİLMEN'DEN MAÇ SONU YORUMU
Rıdvan Dilmen, İzlanda'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği maçı yorumladı.
İşte Dilmen'in maç sonu yorumları:
3 gün 3 gece uykusuz şekilde oynansa, İzlanda Türkiye'yi yine yenerdi! Maç Allah'tan İstanbul'da değildi ha! Her hangi bir kulüp takımının stadında oynansa bu maç çok farklı şeyler olurdu. Lucescu'yu eleştirmem bir mesaj vermek istedi. 36'sı da bir 17'si de bir dedi ama Türkiye'yi iyi tanıması lazım. Lucescu maçtan önce 'Hep rakibi çalıştım' diyor. Güzel, biz hep rakibi düşünüyoruz. Birinden 2 yedik, birinden 3 yedik. Biz önlem almak yerine kazanmaya gitmek zorundaydık.
Rıdvan Dilmen'in ilk yarı yorumu:
Mutlaka ikinci yarı hamle olacaktır. Oynanan oyuna göre 2-0 çok kötü değil. Pozisyonumuz yok, onların ceza sahasında 5-6 tane vuramadıkları topları var. Ukrayna maçında da çok kötü oynamıştık ama Hırvatistan karşısında çok ofansif çıkarak kazanmıştık.
Kanatsız oynayan bir milli takım var. Cenk kanatta başladı sonra Burak'la pişti oldu. Arda da içe kaydı. 2. yarı çift forvetle çıkacaksan kanatların da olmalı. Bırak 3-0 yenilirsen yenil ama bir hamle yap.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:09
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
egeli beşiktaslı arkadaslar sizin taraftarlığınızı takdir ederim ama dünyada bir etkiniz yok kabul edin hatta liste yayınlandı fener vardı listede
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ emre bolun akrabası mısın ? haberin yoksa söylüyeyim caner gökhan lens beşiktaşta söylüyrum gidip fenerumda arama diye roben nerede ? vasıf!
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TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Toplam 2
Yorum
Bk sen neye takıldın tosun, mevzu bambaşka yaptığı şey bir sosyal hizmet bir vefa kısaca renklilerin anlayamacağı konular
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