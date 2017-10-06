 BEŞİKTAŞ'TAN MİLLİ TAKIM'A DEV DESTEK! – Fotomaç – 06 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    BEŞİKTAŞ'TAN MİLLİ TAKIM'A DEV DESTEK!

    BEŞİKTAŞ'TAN MİLLİ TAKIM'A DEV DESTEK!

    Bu akşam saat 21.45'te İzlanda'yı ağırlayacak olan Türkiye'ye bir destek de Beşiktaş'tan geldi.

    Başkan Fikret Orman önderliğindeki heyet uçakla Eskişehir'e geldi ve Milli Takımı desteklemek için stattaki yerlerini aldı.

    Orman'ın haricinde Umut Güner, Ali Naibi ve Hüseyin Mican ile futbolcular Tolga Zengin, Neip Uysal, Tolgay Arslan, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek, Ryan Babel, Adriano ve Talisca da maç için uçakta bulunan isimlerdi.

    Orman, Instagram hesabından, "Beşiktaş ailesi milli takımın yanında" paylaşımında bulundu.



    TALİSCA: TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNARIM
    Anderson Talisca, geçtiğimiz dönemde ülkesi Brezilya'da katıldığı bir televizyon programında, 'Türk Milli Takımı'nda oynar mısın?' sorusuna cevap vermişti. Talisca, Türk Milli Takımı'nda oynaması için henüz bir teklif almadığını belirtirken, "ama bu konuşuluyor. Teklif gelirse önce Tite ile konuşurum. Sonra da kararımı veririm. İstanbul'u seviyorum. Burada yaşamak çok güzek. Brezilya için oynamayacaksam Türkiye için oynarım" cevabını vermişti.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    BEŞİKTAŞ'TAN MİLLİ TAKIM'A DEV DESTEK! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.