BEŞİKTAŞ'TAN MİLLİ TAKIM'A DEV DESTEK!
Bu akşam saat 21.45'te İzlanda'yı ağırlayacak olan Türkiye'ye bir destek de Beşiktaş'tan geldi.
Başkan Fikret Orman önderliğindeki heyet uçakla Eskişehir'e geldi ve Milli Takımı desteklemek için stattaki yerlerini aldı.
Orman'ın haricinde Umut Güner, Ali Naibi ve Hüseyin Mican ile futbolcular Tolga Zengin, Neip Uysal, Tolgay Arslan, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek, Ryan Babel, Adriano ve Talisca da maç için uçakta bulunan isimlerdi.
Orman, Instagram hesabından, "Beşiktaş ailesi milli takımın yanında" paylaşımında bulundu.
TALİSCA: TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNARIM
Anderson Talisca, geçtiğimiz dönemde ülkesi Brezilya'da katıldığı bir televizyon programında, 'Türk Milli Takımı'nda oynar mısın?' sorusuna cevap vermişti. Talisca, Türk Milli Takımı'nda oynaması için henüz bir teklif almadığını belirtirken, "ama bu konuşuluyor. Teklif gelirse önce Tite ile konuşurum. Sonra da kararımı veririm. İstanbul'u seviyorum. Burada yaşamak çok güzek. Brezilya için oynamayacaksam Türkiye için oynarım" cevabını vermişti.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:20
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
egeli beşiktaslı arkadaslar sizin taraftarlığınızı takdir ederim ama dünyada bir etkiniz yok kabul edin hatta liste yayınlandı fener vardı listede
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ emre bolun akrabası mısın ? haberin yoksa söylüyeyim caner gökhan lens beşiktaşta söylüyrum gidip fenerumda arama diye roben nerede ? vasıf!
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TALISCA'NIN TAKIMI TÜRKİYE'YE GELDİ
Toplam 2
Yorum
Bk sen neye takıldın tosun, mevzu bambaşka yaptığı şey bir sosyal hizmet bir vefa kısaca renklilerin anlayamacağı konular
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