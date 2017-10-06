BEŞİKTAŞ'TAN MİLLİ TAKIM'A DEV DESTEK!

Başkan Fikret Orman önderliğindeki heyet uçakla Eskişehir'e geldi ve Milli Takımı desteklemek için stattaki yerlerini aldı.

Orman'ın haricinde Umut Güner, Ali Naibi ve Hüseyin Mican ile futbolcular Tolga Zengin, Neip Uysal, Tolgay Arslan, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek, Ryan Babel, Adriano ve Talisca da maç için uçakta bulunan isimlerdi.

Orman, Instagram hesabından, "Beşiktaş ailesi milli takımın yanında" paylaşımında bulundu.







TALİSCA: TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNARIM

Anderson Talisca, geçtiğimiz dönemde ülkesi Brezilya'da katıldığı bir televizyon programında, 'Türk Milli Takımı'nda oynar mısın?' sorusuna cevap vermişti. Talisca, Türk Milli Takımı'nda oynaması için henüz bir teklif almadığını belirtirken, "ama bu konuşuluyor. Teklif gelirse önce Tite ile konuşurum. Sonra da kararımı veririm. İstanbul'u seviyorum. Burada yaşamak çok güzek. Brezilya için oynamayacaksam Türkiye için oynarım" cevabını vermişti.