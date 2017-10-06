A MİLLİ TAKIM'IN 11'İ BELLİ OLDU

Nefesler tutuldu, geri sayım başladı... EURO2016 elemelerinin son maçlarında Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatan A Milli Takım, bu kez Dünya Kupası'na giden yolda tarihi bir sınava çıkacak. Ay-yıldızlılar, saat 21.45'i gösterdiğinde İzlanda ile grubun en kritik maçlarından birine çıkacak. 35 bin taraftarın dolduracağı Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma TV 8'den yayınlanacak.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Rusya'da yapılan 2018 Dünya Kupası yolunda iki kritik maça çıkacak olan A Milli Takım için ihtimal hesapları da artık çok netleşti. Ay-yıldızlı ekibimiz 2 maçı kazanması halinde grup 2.'liğini garantileyecek. Liderlik ise grupların son maçlarından olan Hırvatistan- Ukrayna mücadelesinde belirlenecek. Türkiye ile birlikte gruptan çıkma planları yapan bu iki takımın karşılaşması beraberlikle sonuçlanması halinde ekibimiz, lider olarak finallere gidecek. Türkiye, İzlanda karşısında mağlubiyet ve beraberlik alması durumunda ise işi mucizelere bırakacak.



SAAT: 21.45

STAT: ESKİŞEHİR

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Caner Erkin, Emre Belözoğlu (K), Nuri Şahin, Cenk Tosun, Oğuzhan, Özyakup, Arda Turan, Burak Yılmaz.



