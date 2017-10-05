A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, göreve geldiği günden bu yana ilk kez bu kadar iddialı konuştu. Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki İzlanda sınavı öncesi maç kitapçığı için açıklamalarda bulunan Rumen hoca, hakem hatalarının etkisiyle Ukrayna'ya yenildikleri karşılaşmayı hatırlatıp, "Eskişehir'de ise taraftarların coşkulu desteğiyle gruptaki en ciddi rakibimiz Hırvatistan'a karşı önemli bir zafer kazandık. Yolumuzdan sapmadık. Geçen ay oynadığımız ve final havasında geçen maçların ardından Türk Milli Takımı'nın, Dünya Kupası'na katılma umutları halen tazeliğini koruyor" ifadelerini kullandı.



2016 örneğini verdi

İzlanda'nın çok ciddi bir rakip olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Her bakımdan rakiplerine zorluk çıkaran bir ekip. Bu bakımdan asla hafife almamamız gerekir. Hepimiz, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin İzlanda'yı 1-0 mağlup edip, finallere gittiği zaferin tekrarlanmasını istiyoruz. Hırvatistan karşılaşmasında oyuncularımız neler başarabileceklerini gösterdi. Son bir gayret ve keskin bir konsantrasyon ile ekim ayında önemli bir kutlama yapmaya hazırlanıyoruz" diye konuştu. Luce sözlerini de Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun şu sözüyle tamamladı: "Siz zafere inanırsanız, o da size inanacaktır."

Demirören: Zoru başarma ruhuyla oynayacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İzlanda karşılaşması için maç kitapçığında bir yazı kaleme aldı. İşte Demirören'in öne çıkan sözleri: "Felsefemiz, 'Asla vazgeçme' sözü üzerine kurulu. Eskişehir'deki taraftarın, Hırvatistan maçında sergilediği fairplay'den taviz vermeyen koşulsuz desteği, sadece Türkiye'nin değil, yabancı konuklarımızın da hayranlığını kazandı. İzlanda karşılaşması Dünya Kupası'na katılma hedefimiz doğrultusunda çok büyük önem arz etmektedir. Bu maçı Eskişehir'in coşkulu taraftar atmosferinde oynayacak olmak inancımızı arttırıyor. Taraftarlarımızın tribündeki görevlerini yerine getireceğinden ve futbolcularımızın da zoru başarma ruhu ile oynayacağından hiçbir şüphemiz yoktur."