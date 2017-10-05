SIGURDSSON : "BASKI ALTINDA DAHA İYİYİZ"

İzlanda basınına konuşan tecrübeli defans oyuncusu, "Beraberliğe üzülmeyiz ama sahaya beraberlik için çıkmayacağız. Eğer işler yolunda gitmezse Türk taraftarlar, kendi futbolcularıyla uğraşmaya başlıyor. Bu da bizim işimize gelir, dikkatli olmalıyız" dedi.

Fulham forması giyen Sigurdsson, "Türklerin iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bizim yendiğimiz maçta, gerçek güçlerini gösteremediler. Türkiye'de milli maça daha önceden de çıkmıştım. Atmosfer gerçekten harika" şeklinde konuştu.

Baskı altında daha iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden 31 yaşındaki futbolcu, "Bu maçın öneminin farkındayız. Bu tarz baskı altında oynadığımız maçlarda genellikle en iyi oyunumuzu ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.