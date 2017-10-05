SIGURDSSON : "BASKI ALTINDA DAHA İYİYİZ"
İzlanda Milli Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Ragnar Sigurdsson, Türkiye maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
İzlanda basınına konuşan tecrübeli defans oyuncusu, "Beraberliğe üzülmeyiz ama sahaya beraberlik için çıkmayacağız. Eğer işler yolunda gitmezse Türk taraftarlar, kendi futbolcularıyla uğraşmaya başlıyor. Bu da bizim işimize gelir, dikkatli olmalıyız" dedi.
Fulham forması giyen Sigurdsson, "Türklerin iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bizim yendiğimiz maçta, gerçek güçlerini gösteremediler. Türkiye'de milli maça daha önceden de çıkmıştım. Atmosfer gerçekten harika" şeklinde konuştu.
Baskı altında daha iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden 31 yaşındaki futbolcu, "Bu maçın öneminin farkındayız. Bu tarz baskı altında oynadığımız maçlarda genellikle en iyi oyunumuzu ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:54
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 23
Yorum
Düsseldorf'lu Hatalardan dogan problem büyüyünce, FP kuralları eli kolu baglayınca, sadece maddî zararı, başarısızlıgı degil,, SAHAYIDA PAYLAŞMAK LÂZIM !
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Bonservis bedeli belli oldu!
Toplam 14
Yorum
uşaklı tsli yusufu satacaklar herhalde. bu haberlerle de taraftarı hazırlıyorlar sanki. arkadaş alt yapıya önem verin ve zamanı gelince satın.
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Asamoah gelmedi ama...
Toplam 4
Yorum
*** Çok çalışmanın emeğini alıyor ama oda bir yere kadar yetenek olmadıktan sonra anlamı yok asamoah gelirse yedek kalacağı kesin
SIGURDSSON : "BASKI ALTINDA DAHA İYİYİZ" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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