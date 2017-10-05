Ozan'ın inancı tam: "Bekle bizi Rusya"
Ozan Tufan, “2’de 2 yapıp, grup birincisi olarak finallere gitmek istiyoruz” dedi.
İzlanda ve Finlandiya ile oynayacakları maçlara da değinen milli futbolcu, "İki maçı da kazanıp grubu lider tamamlamak istiyoruz. İzlanda yenemeyeceğimiz bir takım değil. Bizim için zor bir rakip ama biz de onlar için zoruz. Taraftarımızın önünde İzlanda'yı geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu. 22 yaşındaki futbolcu, Arda Turan'la ilgili de şunları söyledi: "Arda ağabey ile ilgili söylenenleri kabul etmiyorum. Onun verdikleri, yaptıkları belli. Bizleri yurt dışında gururlandırıyor. Kaptana yapılanlar yanlıştı. Geri gelmesine çok sevindim."
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:50
-
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Toplam 12
Yorum
acg 20 milyon verirler. TS ye 20 mil. ilaç gelmez.Bu neye benzer.Altın yumurtlayan misali.Galip gel 2,2 mil.Sattın o zaman Sosa niye?
-
VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 2
Yorum
Altını Çizerek Söylüyorum Valbuena fenerde ikinci bir wan pörsü vakası olacaktır.
-
İLK RAKİP İZLANDA
Toplam 3
Yorum
Gslı Ne lucescu ne tff ne futbolcular nede demirören umurumda bile değil..Bir tek bayrağımız aslolan.O Bayrak için savaşın,gerekirse ölün...
Ozan'ın inancı tam: "Bekle bizi Rusya" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.