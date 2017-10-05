 Ozan'ın inancı tam: "Bekle bizi Rusya" – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Ozan'ın inancı tam: "Bekle bizi Rusya"

    Ozan'ın inancı tam: "Bekle bizi Rusya"

    , “2’de 2 yapıp, grup birincisi olarak finallere gitmek istiyoruz” dedi.

    Ay-yıldızlı ekibimizin genç yıldızlarından , dün birçok konu hakkında konuştu. Sözlerine Fatih Terim'in görevden ayrılmasıyla başlayan Ozan, "Bu süreçte olumsuz etkilendik. Alışılmış bir sistem vardı. Yeni hocayla yeni bir sisteme alışmak zor olur. Bu sürece de alışacağız ama buna zaman gerekir. Önemli olan formaya hizmet vermek" dedi.

    İzlanda ve Finlandiya ile oynayacakları maçlara da değinen milli futbolcu, "İki maçı da kazanıp grubu lider tamamlamak istiyoruz. İzlanda yenemeyeceğimiz bir takım değil. Bizim için zor bir rakip ama biz de onlar için zoruz. Taraftarımızın önünde İzlanda'yı geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu. 22 yaşındaki futbolcu, Arda Turan'la ilgili de şunları söyledi: "Arda ağabey ile ilgili söylenenleri kabul etmiyorum. Onun verdikleri, yaptıkları belli. Bizleri yurt dışında gururlandırıyor. Kaptana yapılanlar yanlıştı. Geri gelmesine çok sevindim."
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:50
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