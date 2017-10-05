Milliler, İzlanda maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, yarın İzlanda ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçının hazırlıklarını tamamladı.
Milliler, maç öncesi son çalışmasını Yeni Eskişehir Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, İzlanda maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:39
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"LUCESCU BİZİ CESARETLENDİRİYOR"
Toplam 1
Yorum
Ferhat Doruk Abdullah Avcı, Fatih Term çesaretlendiremedimiydi bu ne demek Sizin olduğunuz yerde huzur,başarı,birlik beraberlik olmaz ben olsam sizi alma
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 46
Yorum
evet öyle en büyük olduğunuz puan toblosundaki sıralamanızdan bile belli oluyor zaten.
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Obradovic'ten kupalara ambargo!
Toplam 2
Yorum
ZeljKing Obradoviç İşi gücü kupa:))
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