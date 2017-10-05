 Milliler, İzlanda maçına hazır – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Milliler, İzlanda maçına hazır

    Milliler, İzlanda maçına hazır

    A Milli Futbol Takımı, yarın İzlanda ile Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Milliler, maç öncesi son çalışmasını Yeni Eskişehir Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

    Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, İzlanda maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.


    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:39
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