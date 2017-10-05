LUCESCU'DAN İZLANDA MAÇI ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rumen çalıştırıcı İzlanda mücadelesinin sadece Türkiye için değil, gruptaki diğer takımlar için de önemli olduğunu vurguladı.



İzlanda maçında kulübede olamayacak Lucescu, FIFA'nın verdiği cezayı hak etmediğini belirtirken İspanyol hakem David Fernandez Borbalan için "Ukrayna maçını kaybetmemize neden olan hakemin cezalandırılıp cezalandırılmadığını kimse bilmiyor. 50 yıldır Avrupa futbolunun içerisinde olan biri olarak dinlenmeyi hak ettiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Rumen çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde;

"KAYBEDEN DEVAM EDEMEYECEK"

"Herkes biliyor ki bu çok önemli bir maç. 4 takımın da şansı devam ediyor. Kaybeden 'devam edemeyecek' demek. Çok iyi hazırlandık. Sakinliği korumak çok önemli. Cesaret ve güven ister...

"İki ekip de (İzlanda - Finlandiya) çok iyi bir futbol oynuyor. İzlanda birbirlerini çok iyi tanıyan, organize ve disiplinli bir ekip. Sadece bizim için değil, İzlanda için de kritik bir maç. Onlar da kaybetmek istemeyecektir. O yüzden maça iyi hazırlandık. Kendimize güvenmeliyiz. İyi bir ekiple oynayacağız. Fizik güçlerini kullanan bir takım. Ancak İzlanda büyük hatalar yapabilen de bir takım. Sakin kalmalı ve hata yapmamalıyız."

"Yalnızca orta sahada değil. İki kale önünde de oynanacak bir maç. Bizim teknik oyuncularımız daha fazla ekibime güvenim çok büyük! öyle maçları nasıl bitireceklerini iyi bilen oyunculardan kurulu tecrübeli bir takımız. Bu maçlarda neler yapacaklarını iyi biliyorlar. Sakin kalmalı ve hataya pay çıkarmamalıyız. Kolay değil ama onlara güveniyorum. Bizim teknik oyuncularımız daha fazla ve kaliteli. Hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmemeliyiz. Bunun için gerekli fizik gücüne sahibiz. Hırvatistan'a karşı bunu gösterdik ve aynı şekilde yapacağımıza inanıyorum."

"Sabri Sarıoğlu yarın ilk 11'de oynamayacak. Ancak 3 gün sonra başka bir maçımız var. Yaşı önemli değil, kalitesi önemli. Burada olmayı hak etti."

"Bugünden yarına futbolda bir şey değiştiremezsin. Bu maçı kafamda defalarca kez oynadım. 1 aydır Riva'da yaşıyorum. İyi olduğumuzu ispat edebilecek güçteyiz. Yarın bunu göstermek istiyoruz."

"HAKEMİN CEZALANDIRILIP CEZALANDIRILMADIĞINI BİLMİYORUZ"

"FIFA tarafından verilen cezaya saygı duymak zorundayım. Bu konuda beni çağırıp, benim ağzımdan da bir şeyler duymalarını isterdim. Herkes biliyor ki ben şimdi cezalandırıldım. Ama kimse hakemin cezalandırılıp cezalandırılmadığını bilmiyor. Mağlubiyetimize neden olan hakeme ceza verilip verilmediğini kimse bilmiyor. Ben bu cezayı hak etmedim!"