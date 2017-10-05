A Milli Takımın kaptanlarından Arda Turan, yarın oynanacak İzlanda maçı öncesi Lucescu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Barcelonalı oyuncu, teknik direktör Mircea Lucescu'ya övgüler yağdırırken, uzun aranın ardından Milli Takım'a dönen Emre Belözoğlu hakkında da samimi açıklamalar yaptı. İşte Arda'nın sözleri:



"LUCESCU BİZİ CESARETLENDİRİYOR"

"Fizik olarak hazır olup olmadığımı yarın göreceğiz. Ancak mental ve psikolojik olarak hazırım. Hocaya teşekkür etmek istiyorum. Böyle durumda gelen teklifi kabul etmek cesaret isterdi. Hocanın cesareti bizi de cesaretlendiriyor. Lucescu'nun düşündüklerini anlamak için zamana ihtiyacımız var. Önemli bir yol kat ettik. Buraya kadar getirdiğimiz için mutluyuz. En azından şansımız devam ediyor. Deneyeceğiz her şeyi. Ukrayna maçının ardından Hırvatistan galibiyeti büyük olaydı. Şimdi İzlanda'yı sahamızda yenip finallere gidebiliriz. Heyecanımız var. Bir yere kadar getirdik, Başarabilriiz."



"EMRE ABİ BENİM STRESİMİ ALIYOR"

"Emre abi çok büyük oyuncu. Kariyerinde büyük şeyler kazandırmış bir oyuncu. Bazen ister istemez tepkiler çekse de özel bir yetenek. Burada olmasından keyif alıyoruz. İyi bir lider. Çocukluğumdan beri, bana birçok şeyde yardımcı oldu. Hayatmızın önemli bir bölümü beraber geçti. Onunla uğraşmak benim gerginliğimi, stresimi alıyor. Onu sevdiğimden dolayı ona takılıyorum."



Aralarından su sızmıyor

Arda Turan, Milli takımın Antalya kampında sürekli Emre Belözoğlu'yla hasret giderdi. Oldukça moralli olduğu gözlenen ikili, kamptaki neşeli anları sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.





