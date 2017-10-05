BU GURUR ARDA'NIN!

Arda, A Milli Takım formasını ilk olarak 16 Ağustos 2006'da, 19 yaşındayken Lüksemburg ile deplasmanda oynanan özel maçta giydi. Türkiye'nin, Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Arda Turan, karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Mehmet Topuz'a bırakmıştı.

Geride kalan 11 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen Arda, İzlanda maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor.

Deneyimli futbolcu, İzlanda karşısında sahaya çıkması halinde Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 4. oyuncu unvanını da elde edecek.

99 MAÇTA 17 GOL

İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona'da kariyerini sürdüren Arda, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 17 kez gol sevinci yaşadı.

İlk golünü 25 Mayıs 2008'de Uruguay ile oynanan ve Türkiye'nin 3-2 kaybettiği özel maçta atan Arda, son golünü ise 29 Mart 2016'da Avusturya ile oynanan ve 2-1 kazanılan özel karşılaşmada kaydetti.

Arda Turan'ın, ay-yıldızlı forma ile en fazla gol atan futbolcular sıralamasında 19'ar golle 5. sırada yer alan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat Kahveci'yi yakalamasına da yalnızca 2 gol kaldı.





ARDA TURAN İLE 57 GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Arda Turan'ın forma giydiği 99 maçta, 57 galibiyet, 24 mağlubiyet ve 18 beraberlik aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Arda'nın forma giydiği 55'i resmi, 44'ü özel maçın yarıdan fazlasını kazanmayı başardı.

BÜLENT KORKMAZ'I YAKALAMASINA 3 MAÇ KALDI

Arda Turan, A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular sıralamasında ise 4. basamakta yer alıyor.

Deneyimli futbolcunun, 102 kez A Milli Takım formasını giyen ve bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına yalnızca 3 maç kaldı.

A Milli Takım forması ile en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait.

MEVCUT KADRODAKİ EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM

Arda Turan, İzlanda ve Finlandiya maçları için kadroda bulunan isimler içinde de A Milli Takım formasını en fazla giyen isim konumunda bulunuyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıkladığı 29 kişilik kadroda, 99 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu olan Arda'yı, Emre Belözoğlu (94), Mehmet Topal (71), Selçuk İnan (59), Caner Erkin (52) ve 51'er maçla Burak Yılmaz ve Nuri Şahin takip ediyor.

Altı yıl aradan sonra milli takım kadrosunda yer bulan deneyimli futbolcu Sabri Sarıoğlu ise 44 kez A Milli Takım ile sahaya çıktı.

Kadroda yer alan oyuncuların A Milli Takım formasını giyme sayıları şöyle:

Mevlüt Erdinç 35, Ozan Tufan 35, Volkan Babacan 30, Hakan Çalhanoğlu 28, Oğuzhan Özyakup 28, Ömer Toprak 26, Volkan Şen 26, İsmail Köybaşı 26, Cenk Tosun 21, Emre Mor 13, Serdar Aziz 12, Yunus Mallı 12, Çağlar Söyüncü 7, Kaan Ayhan 7, Enes Ünal 6, Okay Yokuşlu 6, Cengiz Ünder 5, Tolga Ciğerci 3, Harun Tekin 1, Yusuf Yazıcı 1.

A Milli Takım kadrosunda yer alan kaleci Serkan Kırıntılı ise şu ana kadar ay-yıldızlı forma ile hiçbir maçta sahaya çıkmadı.

2008 VE 2016 AVRUPA ŞAMPİYONALARI

Türk Milli Takımı, Arda Turan'ın forma giydiği dönemlerde 2008 ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda mücadele etti.

Arda'nın da yer aldığı milli takım 2008'de büyük bir başarı göstererek yarı final oynadı. Milli takım, son dakikalarda attığı gollerle adından söz ettirdiği İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın yarı finalinde, Almanya'ya 3-2 mağlup olarak elenmişti.

Türkiye, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ise grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

Arda Turan, 6 Haziran 2017'de düzenlediği basın toplantısı ile milli takımı bıraktığını açıklamış, milli takımda Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından ise Ukrayna ve Hırvatistan maçları için 25 Ağustos 2017'de açıklanan aday kadroya çağırılarak yeniden milli takıma dönmüştü.