 "BOŞ YER KALMAYACAK!" – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    "BOŞ YER KALMAYACAK!"

    "BOŞ YER KALMAYACAK!"
    Dünya Kupası Finalleri'ne giden yolda yarın İzlanda'yı konuk edecek 'ın en büyük kozu tribünler olacak. Eskişehir Stadı'nda oynanacak maçın biletleri tükenirken, 35 bin taraftar ekibimize destek verecek. Ayyıldızlılar, Hırvatistan maçında olduğu tribünde boş yer bırakmayacak.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:29
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