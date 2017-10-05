"BEKLE BİZİ RUSYA"
Ozan Tufan, “2’de 2 yapıp, grup birincisi olarak finallere gitmek istiyoruz” dedi
İzlanda ve Finlandiya ile oynayacakları maçlara da değinen milli futbolcu, "İki maçı da kazanıp grubu lider tamamlamak istiyoruz. İzlanda yenemeyeceğimiz bir takım değil. Bizim için zor bir rakip ama biz de onlar için zoruz. Taraftarımızın önünde İzlanda'yı geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu. 22 yaşındaki futbolcu, Arda Turan'la ilgili de şunları söyledi: "Arda ağabey ile ilgili söylenenleri kabul etmiyorum. Onun verdikleri, yaptıkları belli. Bizleri yurt dışında gururlandırıyor. Kaptana yapılanlar yanlıştı. Geri gelmesine çok sevindim."
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
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