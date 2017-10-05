AMPUTE MİLLİ TAKIMI ÇEYREK FİNALDE
TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlı takımın gollerini 11. dakikada Ömer Güleryüz, 22. dakikada Serkan Dereli, 27. dakikada Barış Telli ve 30. dakikada Fatih Şentürk kaydetti.
Çeyrek final maçları 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:13
-
ALTIN JENERASYON!
Toplam 3
Yorum
Varsayalım İsmail Bu genç oyuncuların ligde de fırsat bulması onların gelişimi açısından çok faydalı olacaktır
-
ÜNLÜ TEKNİK ADAMLA YOLLAR AYRILDI
Toplam 10
Yorum
Cemaleddin Tarih bunu yazar Fenerin avarajcısı.
-
PFDK KARARINI AÇIKLADI!
Toplam 10
Yorum
Fbli Utanmadan ceza veriyolar bide birde utanmadan rakip futbolcu ya ciddi faulü yazıyorlar gülermisin ağlarmısın
AMPUTE MİLLİ TAKIMI ÇEYREK FİNALDE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.