AMPUTE MİLLİ TAKIMI ÇEYREK FİNALDE

TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Şampiyonadaki ilk iki maçında Almanya'yı 7-0, Gürcistan'ı 9-0 yendikten sonra grup liderliği için İspanya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Milliler, 3 maçta 20 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeden A Grubu'nu 9 puanla namağlup lider bitirdi.



Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlı takımın gollerini 11. dakikada Ömer Güleryüz, 22. dakikada Serkan Dereli, 27. dakikada Barış Telli ve 30. dakikada Fatih Şentürk kaydetti.



Çeyrek final maçları 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

