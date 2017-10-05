 AMPUTE MİLLİ TAKIMI ÇEYREK FİNALDE – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    AMPUTE MİLLİ TAKIMI ÇEYREK FİNALDE

    AMPUTE MİLLİ TAKIMI ÇEYREK FİNALDE

    TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Şampiyonadaki ilk iki maçında Almanya'yı 7-0, Gürcistan'ı 9-0 yendikten sonra grup liderliği için İspanya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Milliler, 3 maçta 20 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeden A Grubu'nu 9 puanla namağlup lider bitirdi.

    Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlı takımın gollerini 11. dakikada Ömer Güleryüz, 22. dakikada Serkan Dereli, 27. dakikada Barış Telli ve 30. dakikada Fatih Şentürk kaydetti.

    Çeyrek final maçları 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:13
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