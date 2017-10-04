 YİNE TARİH YAZACAĞIZ – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    YİNE TARİH YAZACAĞIZ

    YİNE TARİH YAZACAĞIZ

    Hakan Çalhanoğlu, “Ülkemize yeni sevinçler yaşatacağız. 2’de 2 yapıp hedefimize ulaşacağız” dedi. Nuri Şahin de, “Tek bir amacımız var. O da; Türkiye’yi Dünya Kupası’na götürmek” sözlerini sarfetti

    İzlanda ile cuma günü oynayacağı Dünya Kupası Eleme maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da yıldız isimler iddialı sözler sarfetti. Kampa önceki gece geç saatlerde katılan Hakan Çalhanoğlu, Eskişehir'de kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydedip, "Önce İzlanda, sonra da Finlandiya'yı yeneceğiz. 2'de 2 yapıp, hedefimize ulaşacağız. Özellikle İzlanda karşısında işimiz kolay değil. Ancak taraftarlarımızın da desteğiyle yeni bir tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.

    İPLER BİZİM ELİMİZDE
    Takımın tecrübeli isimlerinden Nuri Şahin ise şunları söyledi: "Tüm takım tek bir hedef için mücadele ediyoruz. O da Türkiye'yi 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne götürmek. EURO2016'da olduğu gibi Dünya Kupası'na da gruplardan direkt gitmek istiyoruz. Maçlarımızı kazanmamız halinde de planlarımızın tutacağına inanıyoruz. Ülkemize yeni sevinçler yaşatacağız."
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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