YİNE TARİH YAZACAĞIZ
Hakan Çalhanoğlu, “Ülkemize yeni sevinçler yaşatacağız. 2’de 2 yapıp hedefimize ulaşacağız” dedi. Nuri Şahin de, “Tek bir amacımız var. O da; Türkiye’yi Dünya Kupası’na götürmek” sözlerini sarfetti
İPLER BİZİM ELİMİZDE
Takımın tecrübeli isimlerinden Nuri Şahin ise şunları söyledi: "Tüm takım tek bir hedef için mücadele ediyoruz. O da Türkiye'yi 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne götürmek. EURO2016'da olduğu gibi Dünya Kupası'na da gruplardan direkt gitmek istiyoruz. Maçlarımızı kazanmamız halinde de planlarımızın tutacağına inanıyoruz. Ülkemize yeni sevinçler yaşatacağız."
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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