YİNE TARİH YAZACAĞIZ

Hakan Çalhanoğlu, “Ülkemize yeni sevinçler yaşatacağız. 2’de 2 yapıp hedefimize ulaşacağız” dedi. Nuri Şahin de, “Tek bir amacımız var. O da; Türkiye’yi Dünya Kupası’na götürmek” sözlerini sarfetti

İzlanda ile cuma günü oynayacağı Dünya Kupası Eleme maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da yıldız isimler iddialı sözler sarfetti. Kampa önceki gece geç saatlerde katılan Hakan Çalhanoğlu, Eskişehir'de kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydedip, "Önce İzlanda, sonra da Finlandiya'yı yeneceğiz. 2'de 2 yapıp, hedefimize ulaşacağız. Özellikle İzlanda karşısında işimiz kolay değil. Ancak taraftarlarımızın da desteğiyle yeni bir tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.



İPLER BİZİM ELİMİZDE

Takımın tecrübeli isimlerinden Nuri Şahin ise şunları söyledi: "Tüm takım tek bir hedef için mücadele ediyoruz. O da Türkiye'yi 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne götürmek. EURO2016'da olduğu gibi Dünya Kupası'na da gruplardan direkt gitmek istiyoruz. Maçlarımızı kazanmamız halinde de planlarımızın tutacağına inanıyoruz. Ülkemize yeni sevinçler yaşatacağız."