 Ümit Milliler geri sayımda – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Ümit Milliler geri sayımda

    Ümit Milliler geri sayımda
    21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde iki maça çıkacak olan Ümit Milli Takım, bu karşılaşmaların hazırlıklara başladı. Abdullah Ercan yönetiminde çalışan ay-yıldızlı ekibimiz, yarın Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda, 10 Ekim'de de Macaristan'la İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:52
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