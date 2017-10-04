Ümit Milliler geri sayımda

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde iki maça çıkacak olan Ümit Milli Takım, bu karşılaşmaların hazırlıklara başladı. Abdullah Ercan yönetiminde çalışan ay-yıldızlı ekibimiz, yarın Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda, 10 Ekim'de de Macaristan'la İstanbul'da karşı karşıya gelecek.