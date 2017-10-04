 "TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM" – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    "TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

    "TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

    62 yaşındaki İngiliz teknik adam Sam Allardyce, Fatih Terim’in gönderilmesinin ardından A Milli Takım’dan teklif aldığını ve reddettiğini açıkladı.

    Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nı da çalıştıran Sam Allardyce, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in ardından Türkiye Milli Takımı için teklif aldığını ve reddettiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Hayatım futbol konuşmakla geçtiği için şu anda futbolu özlemiyorum. Geçtiğimiz günlerde Steve McManaman ile Kuala Lumpur'daydım. Şimdi de İngiltere'de Jim White ile program yapacağız" dedi.

    Adı skandala karışmıştı
    Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nın başına geçen Allardyce'ın, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği görüntüleri medyada yer almıştı. Allardyce, yaşananların ardından 67 günlük milli takım görevine istifa ederek son vermişti. Deneyimli teknik adam İngiltere'nin başında sadece bir maça çıkabildi. Son olarak Crystal Palace'ın başında görev yapan Allardyce, daha sonra emekliliğini açıklamıştı.

    Sam Allardyce'ın kariyerinde Bolton, Newcastle United, West Ham United, Sunderland ve Blackburn Rovers gibi takımlar bulunuyor.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:50
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