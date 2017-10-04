"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"
62 yaşındaki İngiliz teknik adam Sam Allardyce, Fatih Terim’in gönderilmesinin ardından A Milli Takım’dan teklif aldığını ve reddettiğini açıkladı.
Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nı da çalıştıran Sam Allardyce, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Fatih Terim'in ardından Türkiye Milli Takımı için teklif aldığını ve reddettiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Hayatım futbol konuşmakla geçtiği için şu anda futbolu özlemiyorum. Geçtiğimiz günlerde Steve McManaman ile Kuala Lumpur'daydım. Şimdi de İngiltere'de Jim White ile program yapacağız" dedi.
Adı skandala karışmıştı
Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nın başına geçen Allardyce'ın, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği görüntüleri medyada yer almıştı. Allardyce, yaşananların ardından 67 günlük milli takım görevine istifa ederek son vermişti. Deneyimli teknik adam İngiltere'nin başında sadece bir maça çıkabildi. Son olarak Crystal Palace'ın başında görev yapan Allardyce, daha sonra emekliliğini açıklamıştı.
Sam Allardyce'ın kariyerinde Bolton, Newcastle United, West Ham United, Sunderland ve Blackburn Rovers gibi takımlar bulunuyor.
Adı skandala karışmıştı
Bir dönem İngiltere Milli Takımı'nın başına geçen Allardyce'ın, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği görüntüleri medyada yer almıştı. Allardyce, yaşananların ardından 67 günlük milli takım görevine istifa ederek son vermişti. Deneyimli teknik adam İngiltere'nin başında sadece bir maça çıkabildi. Son olarak Crystal Palace'ın başında görev yapan Allardyce, daha sonra emekliliğini açıklamıştı.
Sam Allardyce'ın kariyerinde Bolton, Newcastle United, West Ham United, Sunderland ve Blackburn Rovers gibi takımlar bulunuyor.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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CACIC’İN AKLI TÜRKİYE’DE!
Toplam 1
Yorum
Anar doğru söylüyor
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 6
Yorum
kiskanmis belli ki ridvan gsyi kiskanmis. fb dusunce sozlu ataga gecti
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SAVUNMAYA DÜNYA YILDIZI
Toplam 3
Yorum
aykut 101 harca harca bitmez .senin saçma oyuncu seçimlerin,korkak futbol anlayışın,cahil söylemlerin bu takımı ne hallere düşürecek daha bakalım
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