Sabri’den mutlusu yok

Tam 6 yıl sonra A Milli Takım'a davet edilen Sabri Sarıoğlu'ndan mutlusu yok. Bu sezon Göztepe formasıyla öne çıkan 33 yaşındaki sağ bek, "Uzun bir aradan sonra Milli Takım'a çağrılmam onur verici. Görev verilmesi halinde ay-yıldızlı forma için elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" sözlerini sarfetti.