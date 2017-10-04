 Rakip İzlanda sahaya çıktı! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Rakip İzlanda sahaya çıktı!

    Antalya'ya önceki gün gelen İzlanda, dün ilk idmanını yaptı. A Milli Takım'ın, cuma günü Eskişehir'de karşılaşacağı İzlanda, teknik direktör Heimir yönetiminde tam kadro çalıştı. Basına kapalı çalışan ay-yıldızlıların rakibi, bugünü de akşam idmanıyla tamamlayacak.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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