İŞTE TOLGA GERÇEKLERİ

Milli Takım'a davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle Almanya'da olan Tolga Ciğerci ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Ay-yıldızlıların hocası Lucescu'nun yıldız futbolcuyu aradığı öğrenildi. Rumen teknik adamın, "Finlandiya maçında senden yararlanmak istiyorum" dediği Tolga'dan, "İyi durumda değilim" karşılığını aldığı öğrenildi.