 İŞTE TOLGA GERÇEKLERİ – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    İŞTE TOLGA GERÇEKLERİ

    İŞTE TOLGA GERÇEKLERİ
    Milli Takım'a davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle Almanya'da olan Tolga Ciğerci ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Ay-yıldızlıların hocası Lucescu'nun yıldız futbolcuyu aradığı öğrenildi. Rumen teknik adamın, "Finlandiya maçında senden yararlanmak istiyorum" dediği Tolga'dan, "İyi durumda değilim" karşılığını aldığı öğrenildi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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