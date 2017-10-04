 Gençler hırs küpü – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Gençler hırs küpü

    Gençler hırs küpü
    MİLLİ Takım'ın genç yıldızları ve , zorlu maçlarda görev bekliyor. İdmanlardaki hırslarıyla dikkat çeken iki oyuncu, form durumlarıyla da teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun, bu oyuncularla yakından ilgilendiği belirtiliyor.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:54
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