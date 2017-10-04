 En tatlı imza! – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    En tatlı imza!

    En tatlı imza!
    Ay-yıldızlı ekibimizin hazırlıklarını sürdürdürdüğü Antalya'da dün sponsorluk anlaşması yapıldı. Futbol Federasyonu (TFF) ile Tadelle arasında dün imzalar atıldı. A Milli Takım teknik heyet ve futbolcularının tam kadro yer aldığı törende Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören ile yöneticiler ve Toksöz Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz bulundu. TFF'nin ekonomik olarak en parlak dönemini yaşadığını belirten Demirören, "Tadelle de bizim gücümüze güç katacak" açıklamasını yaptı.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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