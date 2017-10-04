DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIZ

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 2018 Dünya Kupası ile ilgili kısa ve net konuştu. Ay-yıldızlıların İzlanda ve Finladiya maçlarını kayıpsız geçeceğine inandığını söyleyen Demirören, "Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum. Hocamız ve futbolcu kardeşlerimize Dünya Kupası'na giden yolda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.