 DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIZ – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIZ

    DÜNYA KUPASI'NA KATILACAĞIZ

    Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 2018 Dünya Kupası ile ilgili kısa ve net konuştu. Ay-yıldızlıların İzlanda ve Finladiya maçlarını kayıpsız geçeceğine inandığını söyleyen Demirören, "Dünya Kupası'na katılacağımıza yürekten inanıyorum. Hocamız ve futbolcu kardeşlerimize Dünya Kupası'na giden yolda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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