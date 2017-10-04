CACIC’İN AKLI TÜRKİYE’DE!

Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, A Milli Takımımız karşısında aldığı yenilgiyi unutamıyor. 6 Ekim'de oynayacakları Finlandiya maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Cacic, takımıyla ilgili bilgi verdikten sonra Türkiye'yi gündemine aldı. Oyuncularının formlarının kendilerini sevindirdiğini belirten 64 yaşındaki hoca, "Bizim takımımız Türkiye'den daha iyi ve bu gruptan lider çıkarak Rusya'ya gitmek istiyoruz" dedi.