 A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı

    A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı

    2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takımı, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu akşam basına kapalı olarak yapılan antrenmanla tamamladı.

    A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı.

    Futbolcuların son derece motive ve hırslı gözüktüğü idmanın son bölümlerinde yapılan şut çalışması neşeli anlara sahne oldu. Antrenmanı TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

    A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00'de özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 18.15'te Eskişehir Yeni Stadyum'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Bu toplantının ardından A Milli Takımı, stadyumda saat 18.45'te İzlanda maçının son provasını yapacak.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:43
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