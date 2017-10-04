A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takımı, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu akşam basına kapalı olarak yapılan antrenmanla tamamladı.
A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı.
Futbolcuların son derece motive ve hırslı gözüktüğü idmanın son bölümlerinde yapılan şut çalışması neşeli anlara sahne oldu. Antrenmanı TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.
A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00'de özel uçakla Antalya'dan Eskişehir'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 18.15'te Eskişehir Yeni Stadyum'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Bu toplantının ardından A Milli Takımı, stadyumda saat 18.45'te İzlanda maçının son provasını yapacak.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:43
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GALATASARAY'DAN AYRILIYOR
Toplam 2
Yorum
öğretici şuna, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala 2.5 milyon euro, yani 10 milyon tl bonservis ödediniz. şimdi güle oynaya bonservisini vericeksiniz !
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SOLDADO'NUN SAĞI AKSIYOR
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu Ayni kaldırım taşı üzerinde 2 defa ayak burkulmaz !
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VAR’a yönelik hakaret ceza getirdi
Toplam 4
Yorum
CELAL EEE DIER GOL NE OLDU O YUZDEN BU SISTEM FUTBOLUN KATILI OLUR ITALYA BIRBIRINE GIRIYOR BU SISTEM NEDENIYLE KESINLIKLE BIZDEN UZAK OLAMALI
A Milli Takım, Antalya kampını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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