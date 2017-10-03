Tam kadro imza törenine

FUTBOL Federasyonu (TFF), zorlu maçlar öncesi bugün sponsorluk anlaşması yapacak. Antalya'daki törende Tadelle, 'Milli Takımlar Resmi Çikolata Tedarikçisi' olacak. Törende TFF Başkanı Yıldırım Demirören, teknik direktör Lucescu ve oyuncular ile Toksöz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toksöz yer alacak.