NASIL YENERİZ?
A Milli Takımımız, 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de grubun favori ekiplerinden İzlanda'yla karşılaşacak. 8 maç sonunda 16 puan toplayan ve yine 16 puana sahip Hırvatistan'la birlikte zirvede yer alan İzlanda'ya deplasmanda forvetsiz çıktığımız ilk maçta 2-0 yenilmiştik.
SAVUNMA FUTBOLU PLANI TUTMADI
Deplasmanda oynanan ilk maça A Milli Takımımız, forvet hattında asıl mevki forvet olmayan Emre Mor'la mücadele etmiş, 2-0 geriye düştükten sonra Volkan Şen'in yerine Mevlüt Erdinç, Yasin Öztekin'in yerine Cenk Tosun maça dahil olmuştu. 59 ve 67. dakikalardan sonra yapılan bu değişiklikler skoru değiştirmeye yetmemiş ve 90 dakika boyunca tek pozisyona dahi giremediğimiz maçtan 2-0 yenik ayrılmıştık.
KAZANMAK İÇİN HÜCUM FUTBOLU
Türkiye'nin Hırvatistan'la yaptığı maçı da göz önüne alırsak Ay-Yıldızlıların hücum futbolu oynadığı maçlarda daha iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Gruptaki son maçına Türkiye, Hırvatistan karşısına ileride Burak Yılmaz ve Cenk Tosun ikilisiyle çıkmış, kanatlarda da hücum yönü daha etkili Arda ve Hakan Çalhanoğlu'yla oynamıştı. Bu maçı son haftaların formda ismi Cenk Tosun'un attığı tek golle 1-0 kazanmıştık.
İZLANDA GOL YEMEYEN BİR TAKIM DEĞİL
Heimir Hallgrimsson'ın çalıştırdığı İzlanda'nın güçlü forvet hatlarına karşı fazla bir direnç gösteremediğini de düşünürsek Eskişehir'de oynanacak maça da Hırvatistan taktiğiyle başlamamız gerektiğini söyleyebiliriz. İleride yine çift forvetle oynayacak Türkiye karşısında, grupta yaptığı 8 maçta kalesinde 7 gol gören İzlanda'nın fazla şansı kalmayacağını görebiliriz.
EN ETKİLİ İSİMLERİ GYLFI SIGURDSSON
İzlanda'nın en etkili ismi ise 10 numara pozisyonunda oynayan ve kanatlarda da görev yapabilen Gylfi Sigurdsson. İzlanda'nın grupta oynadığı 8 maçta da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol atıp 3 de asist yaptı. İzlanda'nın grupta attığı toplam golün 11 olduğunu düşünürsek, yıldız oyuncunun bu gollerin yarısından fazlasına doğrudan etki etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Gylfi Sigurdsson'un dışında santrafor mevkinde oynayan Alfred Finnbogason da İzlanda'nın etkili isimlerinin başında geliyor. Golcü oyuncu forma giydiği 6 maçta 3 gol atarak her 2 maçta 1 gol istatistiğiyle oynuyor...
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:02
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LUCESCU'YA CEZA
Toplam 6
Yorum
Lucescu cezanın veriliş nedenine bak..gülermisin ağlarmısın ..
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Ne Cenk mutlu ne Negredo!
Toplam 5
Yorum
bjk smokie :) bunlar hep hırstan takıma katkı yapmak için sadece bi sistem olmalı ya maçına göre ya oyuna göre
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 6
Yorum
TRFTR ROMADA FORMA BULAMADIYSA ,GS DE NASIL BULACAK YÖNETİM BÖYLE BİR FİKRİN VARSA SAKIN HA, ASOMAHI ALIN FAZLADA BU SOL KANADI KURCALAMAYIN
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