NASIL YENERİZ?

SAVUNMA FUTBOLU PLANI TUTMADI

Deplasmanda oynanan ilk maça A Milli Takımımız, forvet hattında asıl mevki forvet olmayan Emre Mor'la mücadele etmiş, 2-0 geriye düştükten sonra Volkan Şen'in yerine Mevlüt Erdinç, Yasin Öztekin'in yerine Cenk Tosun maça dahil olmuştu. 59 ve 67. dakikalardan sonra yapılan bu değişiklikler skoru değiştirmeye yetmemiş ve 90 dakika boyunca tek pozisyona dahi giremediğimiz maçtan 2-0 yenik ayrılmıştık.

KAZANMAK İÇİN HÜCUM FUTBOLU

Türkiye'nin Hırvatistan'la yaptığı maçı da göz önüne alırsak Ay-Yıldızlıların hücum futbolu oynadığı maçlarda daha iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Gruptaki son maçına Türkiye, Hırvatistan karşısına ileride Burak Yılmaz ve Cenk Tosun ikilisiyle çıkmış, kanatlarda da hücum yönü daha etkili Arda ve Hakan Çalhanoğlu'yla oynamıştı. Bu maçı son haftaların formda ismi Cenk Tosun'un attığı tek golle 1-0 kazanmıştık.

İZLANDA GOL YEMEYEN BİR TAKIM DEĞİL

Heimir Hallgrimsson'ın çalıştırdığı İzlanda'nın güçlü forvet hatlarına karşı fazla bir direnç gösteremediğini de düşünürsek Eskişehir'de oynanacak maça da Hırvatistan taktiğiyle başlamamız gerektiğini söyleyebiliriz. İleride yine çift forvetle oynayacak Türkiye karşısında, grupta yaptığı 8 maçta kalesinde 7 gol gören İzlanda'nın fazla şansı kalmayacağını görebiliriz.

EN ETKİLİ İSİMLERİ GYLFI SIGURDSSON

İzlanda'nın en etkili ismi ise 10 numara pozisyonunda oynayan ve kanatlarda da görev yapabilen Gylfi Sigurdsson. İzlanda'nın grupta oynadığı 8 maçta da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol atıp 3 de asist yaptı. İzlanda'nın grupta attığı toplam golün 11 olduğunu düşünürsek, yıldız oyuncunun bu gollerin yarısından fazlasına doğrudan etki etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Gylfi Sigurdsson'un dışında santrafor mevkinde oynayan Alfred Finnbogason da İzlanda'nın etkili isimlerinin başında geliyor. Golcü oyuncu forma giydiği 6 maçta 3 gol atarak her 2 maçta 1 gol istatistiğiyle oynuyor...