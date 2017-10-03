MİLLİ FUTBOLCULARDAN AÇIKLAMALAR

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile yapacağı maçların hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda bulunan Sabri Sarıoğlu ve Çağlar Söyüncü, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sabri, 6 yıl aradan sonra yeniden milli takımda yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.

Gruptaki son iki maç öncesinde milli takımdaki havanın iyi olduğunu vurgulayan Sabri, "İnşallah iki maçı da kazanıp hedefimiz olan Rusya'ya gitmek istiyoruz. Şu an her şey güzel gidiyor. İnşallah çalışmalarımızı tamamlayıp önce İzlanda, ardından Finlandiya maçını kazanırsak hem ülkemizi sevindiririz hem de Türk futbolu adına önemli başarı elde ederiz." diye konuştu.

Sabri, milli takım kadrosunda yer alan genç oyuncuların hepsinin kulüp takımlarında önemli pozisyonlarda görev yaptığını, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda edindiği tecrübeleri onlara anlattığını söyledi.

Milli takım davetini aldığında neler hissettiği sorusu üzerine Sabri, her Türk futbolcusunun milli takıma çağrılmayı beklediğini belirterek, "Uzun zamandır bunu bekliyordum, kısmet bu zamanaymış. Teklifi alınca çok mutlu oldum, gururla buraya geldim. İnşallah uzun seneler milli takıma hizmet ederim." ifadelerini kullandı.

- Çağlar: "Yolumuza devam etmek istiyoruz"

Çağlar Söyüncü de Galatasaray'ın eski futbolcularından Bülent Korkmaz'a benzetilmesinin kendisi için gurur ve onur verici olduğunu dile getirerek, "Yılların efsane Galatasaray kaptanı, unutulmaz zaferler yaşattı. Eskişehir'de ikinci maçımıza çıkıyoruz. Eskişehir'de Hırvatistan'la oynanan ilk maçımız, futbolumuz ve izlemeye gelenler için güzeldi. İnşallah ikincisi olan İzlanda maçını da kazanıp Dünya Kupası yolunda devam etmek istiyoruz. İki maçımızdan da 6 puan alıp beklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'na katılmanın kendileri için büyük onur olacağının altını çizen Çağlar, "Ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etmek için çok uğraşıyoruz. Büyüklerimizle sohbet ettiğimizde onların yaşadıklarını heyecanla dinliyoruz. İnşallah hedefe ulaşırız." diye konuştu.

Eskişehir halkının Hırvatistan maçında milli takıma 90 dakika destek verdiğini ifade eden Çağlar, İzlanda maçında yine destek verileceğine inandığını sözlerine ekledi.