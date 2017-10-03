Lucescu'ya şok ceza!
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya 1 maç ceza verildi. Lucescu, İzlanda maçında sahada olmayacak.
FIFA'ya bu karar nedeniyle itiraz hakkı olmayan Lucescu, A Milli Takımın Dünya Kupası yolundaki en önemli sınavında kulübede yerini alamayacak. A Milli Takım Tayfur Havutçu yönetiminde sahada olacak.
Öte yandan toplam 19 kişinin yer aldığı FIFA Disiplin Kurulu'nda İzlandalı Bergsson Gudni'de yer alırken, kurulda Türk temsilci bulunmuyor.
FEDERASYONDAN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya FIFA tarafından 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Ukrayna maçından dolayı 1 maç ceza verildi." denildi.
Lucescu'nun, ay-yıldızlı ekibin 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda ile oynayacağı maçta yedek kulübesindeki yerini alamayacağı, Tayfur Havutçu'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.
Açıklamada, FIFA tarafından organize edilen müsabakalarda talimatlar gereği 1 ila 3 maçlık cezalara itiraz hakkı bulunmadığı ifade edildi.
Türkiye'nin, deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonunda hakemleri soyunma odası koridoru önünde bekleyen Lucescu, telefonundan hakemlere pozisyonları göstermiş ve verilen kararlara tepkisini ortaya koymuştu.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:00
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BEŞİKTAŞ'TAN CANER ERKİN SKANDALI
Toplam 1
Yorum
teksas bizimdir yanlıs anons diyelim bız buna :D
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LUCESCU'YA CEZA
Toplam 6
Yorum
Lucescu cezanın veriliş nedenine bak..gülermisin ağlarmısın ..
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Ne Cenk mutlu ne Negredo!
Toplam 5
Yorum
bjk smokie :) bunlar hep hırstan takıma katkı yapmak için sadece bi sistem olmalı ya maçına göre ya oyuna göre
Lucescu'ya şok ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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