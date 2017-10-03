LUCESCU'YA CEZA
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya 1 maç ceza verildi. Lucescu, İzlanda maçında sahada olmayacak.
FIFA'ya bu karar nedeniyle itiraz hakkı olmayan Lucescu, A Milli Takımın Dünya Kupası yolundaki en önemli sınavında kulübede yerini alamayacak. A Milli Takım Tayfur Havutçu yönetiminde sahada olacak.
Öte yandan toplam 19 kişinin yer aldığı FIFA Disiplin Kurulu'nda İzlandalı Bergsson Gudni'de yer alırken, kurulda Türk temsilci bulunmuyor.
FEDERASYONDAN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya FIFA tarafından 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Ukrayna maçından dolayı 1 maç ceza verildi." denildi.
Lucescu'nun, ay-yıldızlı ekibin 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda ile oynayacağı maçta yedek kulübesindeki yerini alamayacağı, Tayfur Havutçu'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.
Açıklamada, FIFA tarafından organize edilen müsabakalarda talimatlar gereği 1 ila 3 maçlık cezalara itiraz hakkı bulunmadığı ifade edildi.
Türkiye'nin, deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonunda hakemleri soyunma odası koridoru önünde bekleyen Lucescu, telefonundan hakemlere pozisyonları göstermiş ve verilen kararlara tepkisini ortaya koymuştu.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
LUCESCU'YA CEZA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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