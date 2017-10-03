LUCESCU'YA CEZA

A Milli Takımın, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda karşılaşacağı İzlanda maçı öncesi FIFA beklenmedik bir karar aldı. FIFA Disiplin Kurulu aldığı karar ile A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu 'ya 1 maç ceza verdi. Cezanın sebebinin Rumen teknik adamın, Ukrayna maçı hakemi İspanyol David Fernandez Borbalan'a devre arasında telefondan göstermiş olduğu pozisyonlar ve maç sonu hakem hakkında yapmış olduğu açıklamaların sebep olduğu öğrenildi.FIFA'ya bu karar nedeniyle itiraz hakkı olmayan Lucescu, A Milli Takımın Dünya Kupası yolundaki en önemli sınavında kulübede yerini alamayacak. A Milli Takım Tayfur Havutçu yönetiminde sahada olacak.Öte yandan toplam 19 kişinin yer aldığı FIFA Disiplin Kurulu'nda İzlandalı Bergsson Gudni'de yer alırken, kurulda Türk temsilci bulunmuyor.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya FIFA tarafından 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan Ukrayna maçından dolayı 1 maç ceza verildi." denildi.

Lucescu'nun, ay-yıldızlı ekibin 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda ile oynayacağı maçta yedek kulübesindeki yerini alamayacağı, Tayfur Havutçu'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, FIFA tarafından organize edilen müsabakalarda talimatlar gereği 1 ila 3 maçlık cezalara itiraz hakkı bulunmadığı ifade edildi.

Türkiye'nin, deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonunda hakemleri soyunma odası koridoru önünde bekleyen Lucescu, telefonundan hakemlere pozisyonları göstermiş ve verilen kararlara tepkisini ortaya koymuştu.