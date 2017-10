LUCESCU, GÜNEŞ'İ SİLDİ!

İzlanda ve Finlandiya ile oynanacak maçlar için kılı kırk yaran ve en iyi kadroyu kurmak için çaba gösteren A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile Şenol Güneş arasındaki soğukluk bir türlü dinmedi. Kadrosuna alacağı oyuncular için her teknik direktör ile görüşen, takıma almayı düşündüğü her futbolcuyla konuşan Rumen teknik adamın sadece Şenol Güneş ile irtibata geçmediği ortaya çıktı.



Göreve gelmesinin ardından her kulüple diyaloğa girmek için çaba gösteren Lucescu, Beşiktaş'ın maçını izlemek için stada gitmiş, bunun ardından da Şenol hoca, tecrübeli teknik adamı uzun süre bekletmişti. Güneş'in bu tavrına içerleyen ay-yıldızlı ekibin patronu, Güneş'i listesinden sildi.



YANAL İLE ARASI İYİ

Lucescu'nun en çok fikir alışverişinde bulunduğu isim ise Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal... Tecrübeli çalıştırıcıdan birçok konuda bilgi alan ve oyuncuların durumu hakkında fikir sahibi olan Rumen çalıştırıcının, bu diyaloglar sonrasında kamuoyu tarafından tartışılan Volkan Şen'i kadroya almaya karar verdiği öğrenildi.