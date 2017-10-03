"KİMSE YÖNETİCİLERDEN BUNU BEKLEMESİN"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, Antalya'da A Milli Takım'ın kampında açıklamalarda bulundu. Dürüst burada yaptığı açıklamalarda Ay-Yıldızlıların gruptan çıkma şansını değerlendirirken son günlerdeki tartışmalarla ilgili de konuştu.
İşte Dürüst'ün yaptığı açıklamalar:
"Önümüzdeki iki maçı alırsak inşallah gideceğiz. İlk maçı kendi seyircimiz önünde oynayacağız, Eskişehir'de futbolu bilen bir seyirci önünde. İnşallah bunu avantaja çevirip Finlandiya'ya avanjayla gideriz.
"OYUNCULAR KENDİ TAKIMLARINDA SÜRE ALAMIYOR DİYE ELEŞTİRİ OLUYOR"
Oyuncularımızın hepsi tecrübeli, zaman zaman kendi takımlarında süre almıyorlar diye eleştiri oluyor ancak onlar geldikleri zaman terinin son damlalarına kadar mücadele ediyorlar. Avrupa'ya giderken de gördük Arda olsun diğer oyuncular olsun sonuna kadar mücadele ettiler. Biz onlardan o mücadeleyi bekliyoruz. Onlar o mücadeleyi gösterdiği takdirde zaten taraftar desteğiyle de galibiyetle ayrılacağız.
"KİMSE YÖNETİCİLERDEN KULÜBÜN HAKLARINI KORUMAMASINI BEKLEYEMEZ"
Tabii ki ben de yöneticilik yaptım, kulübün haklarını korumak lazım. Tabii bunları korurken bazı kurallara riayet etmek lazım. Kimse yöneticilerden kulüplerin hakkını korumamasını bekleyemez. Ancak bunu belli kurallar içerisinde ve germeden yapmakta yarar var."
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 17:03
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TOLGA CİĞERCİ MİLLİ TAKIMA KATILACAK MI?
Toplam 3
Yorum
ANTRENÖR sakat olan tolgayı oynatma lucescu galatasaraya ihanet etme lütfen
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
HAYAL TACİRİ sayın hocam fark 8 diyorsunda 2 hafta sonra fark 11 e çıkınca ne diyeceksin merak ediyorum
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'O farkı kapatırız'
Toplam 78
Yorum
A.B SAĞ AÇIKTA DİRAR SAKATSA ORADA ISLA OYNAR ŞENER OYNAR AMA GUALINO OLMAZ SOL AÇIKTA ALPER EN FAYDALISI VALBUENO ORTADA OYNAR
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