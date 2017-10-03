 İZLANDA'DA SAKATLIK ŞOKU – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    İZLANDA'DA SAKATLIK ŞOKU

    İZLANDA'DA SAKATLIK ŞOKU

    Cuma günü Eskişehir'de Milli Takımımızla karşı karşıya gelecek olan İzlanda, Antalya'da kampa girdi.

    Bugün yapılan idmanda ise İzlanda'da önemli bir sakatlık yaşandı. Takımın as kalecisi Hannes Thor Halldorsson aldığı darbenin ardından fizyoterapist eşliğinde sahayı terk etti. Golf arabasına bindirilen deneyimli kaleci kamp yaptıkları otele götürüldü.

    Halldorsson'un, Türkiye maçında sahada olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

    Halldorsson'un yokluğunda İzlanda'nın iki alternatifi var: Runar Alex Runarsson ve Ögmundur Kristinsson.

    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:47
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