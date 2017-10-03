İZLANDA'DA SAKATLIK ŞOKU

Bugün yapılan idmanda ise İzlanda'da önemli bir sakatlık yaşandı. Takımın as kalecisi Hannes Thor Halldorsson aldığı darbenin ardından fizyoterapist eşliğinde sahayı terk etti. Golf arabasına bindirilen deneyimli kaleci kamp yaptıkları otele götürüldü.

Halldorsson'un, Türkiye maçında sahada olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Halldorsson'un yokluğunda İzlanda'nın iki alternatifi var: Runar Alex Runarsson ve Ögmundur Kristinsson.