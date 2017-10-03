İZLANDA'DA SAKATLIK ŞOKU
Cuma günü Eskişehir'de Milli Takımımızla karşı karşıya gelecek olan İzlanda, Antalya'da kampa girdi.
Bugün yapılan idmanda ise İzlanda'da önemli bir sakatlık yaşandı. Takımın as kalecisi Hannes Thor Halldorsson aldığı darbenin ardından fizyoterapist eşliğinde sahayı terk etti. Golf arabasına bindirilen deneyimli kaleci kamp yaptıkları otele götürüldü.
Halldorsson'un, Türkiye maçında sahada olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
Halldorsson'un yokluğunda İzlanda'nın iki alternatifi var: Runar Alex Runarsson ve Ögmundur Kristinsson.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 22:47
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
İZLANDA'DA SAKATLIK ŞOKU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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