Her şey gerçek!

HIRVATİSTAN maçında futbolcularla seremonide yer alan 6 yaşındaki Ata Eryılmaz'ın hayalini gerçekleştiren Milli Takım Çocuk Kulübü, İzlanda karşılaşmasında da işbaşında olacak. Çocuk kulübü, birçok minik futbolseverleri İzlanda maçında da seremoniye çıkaracak.