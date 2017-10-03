 Her şey gerçek! – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Her şey gerçek!

    Her şey gerçek!
    HIRVATİSTAN maçında futbolcularla seremonide yer alan 6 yaşındaki Ata Eryılmaz'ın hayalini gerçekleştiren Milli Takım Çocuk Kulübü, İzlanda karşılaşmasında da işbaşında olacak. Çocuk kulübü, birçok minik futbolseverleri İzlanda maçında da seremoniye çıkaracak.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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