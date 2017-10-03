GEL BAKALIM İZLANDA
Avrupa Şampiyonası’na İzlanda zaferiyle giden A Milli Takım, Dünya Kupası’na giden yolda da rakibine şans tanımıyor. Zorlu maçın hazırlıklarına başlayan ay-yıldızlı ekibimizde ilk günden en çok şu sözler kullanılıyor: Yaptık, yine yaparız
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MİLLİ Takım kampının ilk gününden itibaren futbolcular aynı sözleri sarfediyor: "Yaptık, yine yaparız." Kırmızı-beyazlı formayla yeni bir tarih yazmayı hedefleyen futbolcular, 9 Ekim'de deplasmanda oynanacak Finlandiya maçını da kazanıp, 2018 Dünya Kupası'na gitme şansını korumayı planlıyor. Bu arada ay-yıldızlı ekibimiz, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde bugün 18.30'da ilk idmanı yapacak.
TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YOK
A Milli Takımımız, Türkiye'de oynanan karşılaşmalarda rakiplerine şans tanımıyor. Ayyıldızlı ekibimiz, taraftarı önünde oynadığı son 8 resmi maçın 6'sını kazanırken, 2'sinden beraberlikle ayrıldı. Milliler son yenilgisini 14 ekim 2014'te Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya'ya karşı aldı.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:09
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
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