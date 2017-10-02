LUCESCU'YA CEZA
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya 1 maç ceza verildi. Lucescu, İzlanda maçında sahada olmayacak.
FIFA'ya bu karar nedeniyle itiraz hakkı olmayan Lucescu, A Milli Takımın Dünya Kupası yolundaki en önemli sınavında kulübede yerini alamayacak. A Milli Takım Tayfur Havutçu yönetiminde sahada olacak.
Öte yandan toplam 19 kişinin yer aldığı FIFA Disiplin Kurulu'nda İzlandalı Bergsson Gudni'de yer alırken, kurulda Türk temsilci bulunmuyor.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:42
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SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Toplam 15
Yorum
1903 Aman bi kizdik bi kizdik! Ne var bunda ya! TS nin topçusu baska birsey söylerse yanlis olur. Helal TS'ye fener ugrasti alamadi onlar aldi.
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''BEŞİKTAŞ’TA POTANSİYEL VAR''
Toplam 1
Yorum
karakartal bu adam lig başladığından beri inanılmaz bir performans gösteriyor. taraftar bu adama sahada destek vermeli şuan takımın en iyisi.
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TIMO WERNER KADRODAN ÇIKARILDI
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Aklini aldik daha da düzelmez.
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