AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Ampute Milli Takımı Almanya'yı 7-0 yendi.
Milli Takım'ın gollerini 6. dakikada Rahmi Özcan, 19. dakikada Fatih Şentürk (pen.), 25+5. dakikada Serkan Dereli, 28, 30 ve 50. dakikalarda Barış Telli ile 49. dakikada Kemal Güleş attı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç ile Genel Sekreter Kadir Kardaş, maçı tribünden izleyip, Ampute Milli Takımı'na destek verdi.
Ampute Milli Takımı, şampiyonadaki ikinci maçında 4 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'de Gürcistan ile karşılaşacak.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:03
-
SOSA'DAN OLAY PAYLAŞIM
Toplam 15
Yorum
1903 Aman bi kizdik bi kizdik! Ne var bunda ya! TS nin topçusu baska birsey söylerse yanlis olur. Helal TS'ye fener ugrasti alamadi onlar aldi.
-
''BEŞİKTAŞ’TA POTANSİYEL VAR''
Toplam 1
Yorum
karakartal bu adam lig başladığından beri inanılmaz bir performans gösteriyor. taraftar bu adama sahada destek vermeli şuan takımın en iyisi.
-
TIMO WERNER KADRODAN ÇIKARILDI
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Aklini aldik daha da düzelmez.
AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.