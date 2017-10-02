A MİLLİ TAKIM'IN ANTALYA KAMPI BAŞLADI
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki son iki maçında 6 Ekim'de İzlanda ve 9 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Antalya'da toplandı.
Regnum Carya Golf ve Spa Resort'ta kampa giren A Milliler, ilk çalışmasını basına kapalı olarak Sentido Zeynep Resort'un sahasında saat 18.30'da gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan antrenmana, kulübü Fortuna Düsseldorf'un bu akşamki maçının kadrosunda yer alan Kaan Ayhan ile uçakları daha sonraki saatlerde Antalya'ya inecek Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal katılmadı. Dün müsabaka oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamlarken, diğer futbolcular 1 saat 20 dakika süren bir antrenman yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst de çalışmayı takip etti.
A Milli Takım, yarın saat 18.30'da Sentido Zeynep Resort'un sahasında yapacağı idman ile İzlanda ve Finlandiya maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.
- 02 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:58
-
Itandje Bayern Münih yolunda
Toplam 2
Yorum
Bayern pass Hayatta imkansız diye bir şey yoktur buna denir.
-
FORVET HATTINDAKİ UYUM BOZULDU
Toplam 30
Yorum
hattrick Talisca'nın tamam çok keyif veren hareketleri var ama çok nazik çok narin ikili mücadeleleri çok zayıf ve korkak !
-
"HEDEFİMİZ, DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK"
Toplam 2
Yorum
Ankaralı Akrep Başkan,Pepe dışında transverler fiyasko.Negrodoyu alan kafa nasıl bir kafa.10 milyon euro bulup Abubakarı alamadın da gidip 32 Yaşındaki
A MİLLİ TAKIM'IN ANTALYA KAMPI BAŞLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.