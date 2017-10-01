 A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

    A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI

    A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı.

    A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de İzlanda ile Eskişehir'de 9 Ekim'de ise deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı.Kadroda sürpriz isimlere yer veren Rumen hoca, G.Saray'ın sakat oyuncusu Tolga Ciğerci'yi de kadroya dahil etmesi şaşırttı.

    Volkan Şen ve Sabri sürprizi
    Rumen teknik adam Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra transferin son günü Trabzonspor ile anlaşan ve uzun süre forma şansı bulamayan Volkan Şen ile en son 2011 yılında Milli Takıma davet edilen Sabri Sarıoğlu'nu kadroya dahil etti.

    Sakat Tolga kadroda
    Eklem kapsülündeki ödem ve ağrı nedeniyle G.Saray Sağlık Kurulu tarafından dinlendirme kararı alınan orta saha oyuncusunun kadroya dahil edilmesi şaşırttı.

    En fazla futbolcu Trabzonspor'dan
    Ukrayna ve Hırvatistan kadrosunda Trabzonspor'dan 3 isme milli davette bulunan Lucescu, İzlanda ve Finlandiya kadrosuna Volkan Şen'i de davet etti. Milli Takıma 4 futbolcu gönderen Trabzonspor, en fazla oyuncu gönderen takım oldu.

    Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'den ise 3'er isim milli davet aldı.

    İşte kadroda yer alan isimler;
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:28
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