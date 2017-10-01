A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosu açıklandı.
Volkan Şen ve Sabri sürprizi
Rumen teknik adam Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra transferin son günü Trabzonspor ile anlaşan ve uzun süre forma şansı bulamayan Volkan Şen ile en son 2011 yılında Milli Takıma davet edilen Sabri Sarıoğlu'nu kadroya dahil etti.
Sakat Tolga kadroda
Eklem kapsülündeki ödem ve ağrı nedeniyle G.Saray Sağlık Kurulu tarafından dinlendirme kararı alınan orta saha oyuncusunun kadroya dahil edilmesi şaşırttı.
En fazla futbolcu Trabzonspor'dan
Ukrayna ve Hırvatistan kadrosunda Trabzonspor'dan 3 isme milli davette bulunan Lucescu, İzlanda ve Finlandiya kadrosuna Volkan Şen'i de davet etti. Milli Takıma 4 futbolcu gönderen Trabzonspor, en fazla oyuncu gönderen takım oldu.
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'den ise 3'er isim milli davet aldı.
İşte kadroda yer alan isimler;
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:28
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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