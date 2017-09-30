Türkiye-İzlanda maçına Polonyalı hakem
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de oynayacağı İzlanda maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:35
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 196
Yorum
Besiktas Bu maci kaybetmesinin sebebide hakem degil ayriyeten, Ayutum gaza gelme AGLAAAAAAAA
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'ADALET Mİ BU!'
Toplam 3
Yorum
1907 ADAM HAKLIYDI 1 MAÇ CEZA BİLE FAZLA
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İŞTE MHK'NIN KARARI
Toplam 24
Yorum
mehmetaliyıldız İŞTE MHK'NIN KARARI. Ali Palabıyıkın sırf FB maçında hata yaptı diye dinlendirilmesini uygun bulmayız. Bülent yıldırım da dinlendirilmemeli devam etsinler yönetmeye.
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