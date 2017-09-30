SABRİ'DEN MİLLİ FORMA YORUMU
A Milli Takımı 6 yıl sonra tekrar çağrılan Sabri Sarıoğlu mutluluğunu paylaştı.
Galatasaray'dan ayrılışının ardından İzmir ekibi Göztepe'ye transfer olan ve gösterdiği performans ile dikkat çeken Sabri, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu tarafından 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrıldı. Tecrübeli oyuncu, son olarak 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için11-15 Kasım 2011'de Hırvatistan ile oynanan play-off maçlarında kadroda yer almıştı.
"MİLLİ FORMANIN HAKKINI VERECEĞİM"
Milli Takımın açıklanmasının ardından DHA'ya açıklamada bulunan Sabri "Sanki ilk defa milli formayı giyeceğim gibi heyecanlıyım. Buraya geldiğim günden beri herkes bana karşı çok iyi bende gösteriğim performans ile Göztepe'ye layık olmaya çalışıyorum. Burada huzuru buldum bu durum futboluma olumlu yansıdı. Bana güvenenleri ve Göztepe Kulübü'nü mahçup etmeyip milli formanın hakkını vereceğim" şeklinde konuştu.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:26
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YILDIRIM HAKEM ODASINI BASTI
Toplam 96
Yorum
yıldırımspor taraftar guılyanoyu neden ıslıklamıyor adam her maç rezil.
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YILDIRIM ÇARPTI
Toplam 23
Yorum
samba zumba gıulyano ile fener her maç 10 kişi..hiç bir icraatı yok..sadece penaltı atıyor.
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A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 9
Yorum
Şevket CAN Bu Milli Takım Kadrosunu Tayfur Havutçu kurmuş olabilir, Volkan Şen,Arda Turan bir yıldır oynadıkları Takıma 18 kişilik kadroya giremiyor,
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