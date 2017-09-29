 TERİM OLAYINDA FLAŞ GELİŞME! – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
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    TERİM OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!

    TERİM OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!

    26 Temmuz'da milli takımdaki görevine son verilen , tazminat meselesini mahkemeye taşıyor.

    'in görevine son verilmesinin ardından alacağı tazminat spor dünyasında büyük yankı buldu. Terim'in TFF ile tazminat konusunda anlaştığı ve bir yıllık maaşı olan 3,5 milyon Euro'nun ödeneceği iddia edilmişti. Ancak aradan geçen zaman zarfında TFF tarafından bir ödeme gerçekleşmedi. Bu durum karşısında Fatih Terim, geçtiğimiz hafta TFF'ye ihtarname çekerek alacaklarını istedi.

    "ÇOK KARARLIYSA MAHKEMEYE GİTSİN"
    Geçtiğimiz günlerde Riva'da toplanan TFF Yönetim Kurulu'nun gündemindeki maddelerden birisi de Fatih Terim konusu oldu. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda yönetim kurulundan 'Tazminat ödememe' kararı çıktı. Ancak yönetimde bulunan bazı yöneticilerin 3,5 milyon Euro'nun ödenerek konunun kapanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Daha sonra uzun süren fikir alışverişi neticesinde 'Fatih Terim çok kararlıysa mahkemeye gitsin' görüşü hakim oldu.

    TERİM DAVA AÇARSA NELER OLABİLİR?
    Bu karar sonrası gözler Fatih Terim'in atacağı adımlara döndü. Terim alacaklarını tahsil etmek için TFF'ye dava açabilir. Terim'in dava açması durumunda mahkeme, TFF'nin sözleşmeyi tek taraflı feshetme kararını haklı bulursa, tazminat ödemeyebilir. Ancak Terim'in haklı bulunması durumunda, Terim-Demirören anlaşmasındaki 12 aylık alacak olan 3,5 milyon Euro yerine 16 aylık alacak olan 4,66 milyon Euro ödeyecek.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:51
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