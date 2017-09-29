SZYMON MARCINIAK YÖNETECEK
A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de oynayacağı İzlanda maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:13
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KOCAMAN'DAN AKIL OYUNLARI
Toplam 23
Yorum
fenerden bir halt olmayacagını yönetici ve teknik kadroda biliyor ancak; yayıncı kuruluş zarar etmesin diye fener federasyon ve hakemler tarafından l
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HAYAL DEĞİL %92 GERÇEK
Toplam 25
Yorum
fikoya cevap bu sözlerle beşiktaşı yıpratacagınızımı sanıyorsunuz bu konuşmalarla kendinizi bitiriyorsunuz yorumunuza bakılırsa siz avrupa takımını deste
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PFDK'DAN 1 MAÇ CEZA
Toplam 32
Yorum
TARAF TEVECCÜH BUYURMUŞLAR.!!!! :((
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