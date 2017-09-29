A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de oynayacağı İzlanda maçını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Türkiye'nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. 6 Ekim Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.