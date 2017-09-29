MİLLİ TAKIM'A FRANSIZ HAKEM
Türkiye'nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9 Ekim Pazartesi günü Finlandiya ile deplasmanda oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:40
-
AĞIR FATURA
Toplam 21
Yorum
taner iyi ki hakeme küfür etmedi mahmut uslu şenol güneş gibi ya birde etseydi kulübü kapatırlardı sanırım bukadar koruyup kollan maz bir takım
-
ADVOCAAT'IN TERCİHİ BABEL VE JANSSEN
Toplam 3
Yorum
mehmet Babel çok üst düzey bir oyuncu. Elia da çok iyi bir oyuncu ama rakipleri Robben, Babel ve Memphis Depay .
-
KOCAMAN'DAN AKIL OYUNLARI
Toplam 24
Yorum
gençfb süper yetenekler yiğithan ve oğuzkaan kesinlikle oynamalı manuda olsa oynardı şimdi yıldız olurlardı.
MİLLİ TAKIM'A FRANSIZ HAKEM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.