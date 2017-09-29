 MİLLİ TAKIM'A FRANSIZ HAKEM – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    MİLLİ TAKIM'A FRANSIZ HAKEM

    MİLLİ TAKIM'A FRANSIZ HAKEM

    Türkiye'nin, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 9 Ekim Pazartesi günü Finlandiya ile deplasmanda oynayacağı maçı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

    A Milli Futbol Takımı'nın, Finlandiya ile deplasmanda oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Bastien'ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Amaury Delerue olacak.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:40
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