 Finlandiya-Türkiye maçının biletleri tükendi – Fotomaç – 29 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Finlandiya-Türkiye maçının biletleri tükendi

    Finlandiya-Türkiye maçının biletleri tükendi

    A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta Türk taraftarlar için ayrılan biletlerin tamamı tükendi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Turku şehrinde Finlandiya'yla oynacağı grubun son maçında Türk futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

    Biletleri alırken "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğini kullanan Türk taraftarların, biletlerini Finlandiya'nın Turku şehrinde bulunan "Scandic Park Julia Otel"de kurulacak teslimat noktasından 7-8-9 Ekim tarihlerinde alabileceği kaydedildi.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Finlandiya-Türkiye maçının biletleri tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.