Finlandiya-Türkiye maçının biletleri tükendi
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile 9 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta Türk taraftarlar için ayrılan biletlerin tamamı tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Turku şehrinde Finlandiya'yla oynacağı grubun son maçında Türk futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
Biletleri alırken "Yurt dışı teslimat noktası" seçeneğini kullanan Türk taraftarların, biletlerini Finlandiya'nın Turku şehrinde bulunan "Scandic Park Julia Otel"de kurulacak teslimat noktasından 7-8-9 Ekim tarihlerinde alabileceği kaydedildi.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:20
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ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 48
Yorum
QwZx Siz önce Trabzondan çaldıklarınızı geri verin. Onun hesabı yakanızda hep asılı kalacak.. Çok bağıran haklı değildir..
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PFDK'DAN 1 MAÇ CEZA
Toplam 22
Yorum
1903 fenerin kayrılmasını örtmüşler bu bjkyi kayırmak değil fbnin pisliğini örtmektir. gündemi bjkye çevirip iyice sinir bozmak.
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PFDK'DAN 1 MAÇ CEZA
Toplam 22
Yorum
eleman bu tff döneminde milli takimin ne basarisi var? sizcede milli maclarda yeter yildirim demirören yeter demenin vakti gelmedimi?
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