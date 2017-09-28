 İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu – Fotomaç – 28 Eylül 2017
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    28 Eylül 2017, Perşembe
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    İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu

    İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu

    Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu ve medya programı açıklandı.

    İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson, bir futbolcu ile birlikte 5 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'da basın toplantısı düzenleyecek. İzlanda Milli Takımı, toplantının ardından saat 11.30'da maç öncesindeki son çalışmasını yapacak ve bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.

    ?İzlanda A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye ve Kosova maçları için belirlediği aday kadrosunda şu şekilde:

    Kaleci
    Hannes ór Halldórsson (Randers FC)
    Ögmundur Kristinsson (SBV Excelsior)
    Rúnar Alex Rúnarsson (FC Nordsjæland)

    Defans
    Birkir Már Sævarsson (Hammarby IF)
    Ragnar Sigursson (FC Rubin Kazan)
    Kári Árnason (Aberdeen FC)
    Ari Freyr Skúlason (KSC Lokeren)
    Sverrir Ingi Ingason (FC Rostov)
    Hörur Björgvin Magnússon (Bristol City FC)
    Jón Guni Fjóluson (IFK Norkköping)
    Hjörtur Hermannsson (Brøndby IF)

    Orta Saha
    Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City FC)
    Birkir Bjarnason (Aston Villa FC)
    Emil Hallfresson (Udinese Calcio)
    Jóhann Berg Gumundsson (Burnley FC)
    Gylfi ór Sigursson (Everton FC)
    Rúrik Gíslason (1.FC Nürnberg)
    Ólafur Ingi Skúlason (Kardemir Karabükspor)
    Arnór Smárason (Hammarby IF)
    Arnóri Ingvi Traustason (AEK Atina)
    Rúnar Már Sigurjónsson (Grasshopper Club)

    Forvet
    Alfre Finnbogason (FC Augsburg)
    Jón Dai Bövarsson (Reading FC)
    Viar Örn Kjartansson (Maccabi Tel-Aviv FC)
    Björn Bergmann Sigurarson (Molde FK)

    1. 28 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:42
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