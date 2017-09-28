İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu

İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson, bir futbolcu ile birlikte 5 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'da basın toplantısı düzenleyecek. İzlanda Milli Takımı, toplantının ardından saat 11.30'da maç öncesindeki son çalışmasını yapacak ve bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.



?İzlanda A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye ve Kosova maçları için belirlediği aday kadrosunda şu şekilde:

Kaleci

Hannes ór Halldórsson (Randers FC)

Ögmundur Kristinsson (SBV Excelsior)

Rúnar Alex Rúnarsson (FC Nordsjæland)

Defans

Birkir Már Sævarsson (Hammarby IF)

Ragnar Sigursson (FC Rubin Kazan)

Kári Árnason (Aberdeen FC)

Ari Freyr Skúlason (KSC Lokeren)

Sverrir Ingi Ingason (FC Rostov)

Hörur Björgvin Magnússon (Bristol City FC)

Jón Guni Fjóluson (IFK Norkköping)

Hjörtur Hermannsson (Brøndby IF)

Orta Saha

Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City FC)

Birkir Bjarnason (Aston Villa FC)

Emil Hallfresson (Udinese Calcio)

Jóhann Berg Gumundsson (Burnley FC)

Gylfi ór Sigursson (Everton FC)

Rúrik Gíslason (1.FC Nürnberg)

Ólafur Ingi Skúlason (Kardemir Karabükspor)

Arnór Smárason (Hammarby IF)

Arnóri Ingvi Traustason (AEK Atina)

Rúnar Már Sigurjónsson (Grasshopper Club)

Forvet

Alfre Finnbogason (FC Augsburg)

Jón Dai Bövarsson (Reading FC)

Viar Örn Kjartansson (Maccabi Tel-Aviv FC)

Björn Bergmann Sigurarson (Molde FK)