İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de karşılaşacağı İzlanda'nın aday kadrosu ve medya programı açıklandı.
İzlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrímsson, bir futbolcu ile birlikte 5 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de karşılaşmanın oynanacağı Eskişehir Yeni Stadyum'da basın toplantısı düzenleyecek. İzlanda Milli Takımı, toplantının ardından saat 11.30'da maç öncesindeki son çalışmasını yapacak ve bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.
?İzlanda A Milli Futbol Takımı'nın Türkiye ve Kosova maçları için belirlediği aday kadrosunda şu şekilde:
Kaleci
Hannes ór Halldórsson (Randers FC)
Ögmundur Kristinsson (SBV Excelsior)
Rúnar Alex Rúnarsson (FC Nordsjæland)
Defans
Birkir Már Sævarsson (Hammarby IF)
Ragnar Sigursson (FC Rubin Kazan)
Kári Árnason (Aberdeen FC)
Ari Freyr Skúlason (KSC Lokeren)
Sverrir Ingi Ingason (FC Rostov)
Hörur Björgvin Magnússon (Bristol City FC)
Jón Guni Fjóluson (IFK Norkköping)
Hjörtur Hermannsson (Brøndby IF)
Orta Saha
Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City FC)
Birkir Bjarnason (Aston Villa FC)
Emil Hallfresson (Udinese Calcio)
Jóhann Berg Gumundsson (Burnley FC)
Gylfi ór Sigursson (Everton FC)
Rúrik Gíslason (1.FC Nürnberg)
Ólafur Ingi Skúlason (Kardemir Karabükspor)
Arnór Smárason (Hammarby IF)
Arnóri Ingvi Traustason (AEK Atina)
Rúnar Már Sigurjónsson (Grasshopper Club)
Forvet
Alfre Finnbogason (FC Augsburg)
Jón Dai Bövarsson (Reading FC)
Viar Örn Kjartansson (Maccabi Tel-Aviv FC)
Björn Bergmann Sigurarson (Molde FK)
- 28 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:42
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 63
Yorum
Düsseldorf'lu Başka çare yok ! Syn, Ali Koç ekibiyle gelinceye kadar herkes katlanmak zorunda !
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 63
Yorum
tufan Camurda debelenmek yakismiyor koskoca Fenerbahce camiasina.Fenerbahceli'ler mutlu olun,kazandiniz ama bu yonetim Fenerbahce'yi rezil ediyor
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 14
Yorum
Düsseldorf'lu Ögretmenin ögretmen oldugunu veya olamadıgını,, talebelerine bakarak anlarsınız !
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